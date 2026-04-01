この先一週間、気圧が日ごとに上がったり下がったりとなりそうです。特に、4日頃は全国的に気圧が下降して影響度が大きくなるでしょう。頭痛やめまいなど、注意が必要です。低気圧が頻繁に通過春らしく、低気圧と高気圧が日本付近を交互に通り、天気が短い周期で変化します。今日1日は低気圧が西から進んでくるため、広い範囲で気圧が下降するでしょう。明日2日は、低気圧が近づく関東や東北で下降による影響度が大きくなりそうで