「アディダス（adidas）」とデザイナー山本耀司の協業ブランド「ワイスリー（Y-3）」が、2006年に発表したシューズ「Y-3 F50 TUNIT BeastPack」をアップデートしたモデル「Y-3 F50 TUNIT」を4月1日に発売する。ワイスリー直営店、アディダスとワイスリーの公式オンラインストア、アディダス アプリ、ゾゾタウン（ZOZOTOWN）、一部小売店で取り扱う。【画像をもっと見る】同シューズは、2006年にドイツで開催されたFIFA ワール