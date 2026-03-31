「Y-3」が日本神話から着想を得たシューズを復刻　ライフスタイルモデルとパフォーマンスモデルを発売

「アディダス（adidas）」とデザイナー山本耀司の協業ブランド「ワイスリー（Y-3）」が、2006年に発表したシューズ「Y-3 F50 TUNIT BeastPack」をアップデートしたモデル「Y-3 F50 TUNIT」を4月1日に発売する。ワイスリー直営店、アディダスとワイスリーの公式オンラインストア、アディダス アプリ、ゾゾタウン（ZOZOTOWN）、一部小売店で取り扱う。

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同シューズは、2006年にドイツで開催されたFIFA ワールドカップに合わせて発表となった「Y-3 F50 TUNIT Beast Pack」を、現代仕様にアップデートした復刻モデル。日本の神話から着想を得てドラゴンやウルフといったモチーフを取り入れ、「Yohji Yamamoto」のシグネチャーをあしらった。ライフスタイルモデルとパフォーマンスモデルの2型を展開する。

ライフスタイルモデルは、スパイクをストリートでも着用可能なアウトソールに変更し、ピッチとストリートを横断するデザインにアップデート。オリジナルデザインであるブルーのドラゴンをはじめ、イエローのタイガー、レッドのイーグル、シルバーのウルフの計4色を揃える。価格は5万2800円。

パフォーマンスモデルは、2006年モデルのグラフィックとレースカバーを踏襲したグラウンド用スパイク。アディダスのサッカースパイクに用いられるHYBRIDTOUCHアッパー、SPRINTFRAME 360アウトソールを搭載し、軽量性・フィット感を兼ね備えた。シルバーのウルフ1色で、価格は3万8500円。

■ワイスリー：公式オンラインストア

■アディダス：公式オンラインストア