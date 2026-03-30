オンワード樫山は、3月25日(水)、レディスブランド「23区」において、AI時代だからこそ人にしかできない体験価値を生み出す場として、フラッグシップストア「SALON 23区 AOYAMA」を東京・青山にオープンした。異なるテーマを設けた3つのエリアで構成「SALON 23区 AOYAMA」は、オンワードグループ創業100年目の記念すべき年にあたり、“これまでの23区”をベースに“これからの23区”へと進化していくための新店舗だ。異なるテーマ