【東京都港区】異なるテーマを設けた3エリアで構成された「SALON 23区 AOYAMA」登場！VIPルームも



オンワード樫山は、3月25日(水)、レディスブランド「23区」において、AI時代だからこそ人にしかできない体験価値を生み出す場として、フラッグシップストア「SALON 23区 AOYAMA」を東京・青山にオープンした。

異なるテーマを設けた3つのエリアで構成

「SALON 23区 AOYAMA」は、オンワードグループ創業100年目の記念すべき年にあたり、“これまでの23区”をベースに“これからの23区”へと進化していくための新店舗だ。



異なるテーマを設けた3つのエリアで構成されているのが特徴で、“OFFICE(Morning)”、



“TERRACE(Daytime)”、



“ROOM(Evening)”の3つのテーマを通して、ブランドの世界観を表現している。

「23区」のフルラインナップに加え、国内外から厳選したバイイングアイテム、上質な店舗空間、そしてきめ細やかなサービスを融合させた“新たなブランド体験”の場となっている。

「VIP ROOM」も設置



また、特別なひとときを過ごすことができる「VIP ROOM」も用意。

顧客にとって最高のおもてなしを提供する居心地の良い“SALON”であり、世代や時代を超えて受け継がれる「23区」の美意識を感じてることができる。

今後は、特別アイテムの素材やカラーをセレクトしオーダーできるカスタマイズ企画など、様々なイベントを開催していく予定だ。

見上愛さんを迎えセレモニーを実施



オープンに先駆けて、3月23日(月)にブランドアンバサダーを務める見上愛さんを迎えセレモニーを実施。テープカットで新店舗の誕生を祝った。



その後のトークセッションで見上さんは、「23区」の服は「機能性が考えられていて着やすく、そのなかに高級感や質感の良さがあり、きちんとして見える」と同ブランドの魅力について語った。

「23区」について

「23区」は、“THE STANDARD，NEW ME”.がコンセプト。

世代、時代を超えて愛される、シンプルで上品な服。常に新しく、シックでモダンな自分らしいスタイル。美しく、心地よく、今の空気をまとう。

この機会に、新たにオープンした「SALON 23区 AOYAMA」に足を運びお気に入りのアイテムを見つけてみては。

■SALON 23区 AOYAMA

住所：東京都港区南青山3-8-35 表参道 Grid Tower 1F

営業時間：11:00〜19:00

定休日：月曜日(祝日は営業)

23区 公式HP：https://23ku-web.jp

(ソルトピーチ)