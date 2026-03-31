こんにちは。eスポーツライターの小川です。3月21日、22日の2日間、愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）でeスポーツイベント「ASIA esports EXPO 2026」（主催：愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会、日本eスポーツ協会）が開催されました。本イベントは、9月19日から10月4日まで名古屋で行われる「第20回アジア競技大会」（主催：愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会）に向けた、日本代表候補選手の最終選考競技