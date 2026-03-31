2026年4月4日（土）から29日（水・祝）まで、『支笏湖ビジターセンター デッキ前広場』にて、湖畔の森を舞台に、プロジェクションマッピングによる幻想的な世界が広がる体感イベント『支笏湖ILLUMINA HISTORIA』が初開催されます。 画像：鶴雅ホールディングス株式会社 舞台となるのは、『しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌』『しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座』のある北海道・支笏湖。 画像：鶴雅ホー