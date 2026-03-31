2026年4月4日（土）から29日（水・祝）まで、『支笏湖ビジターセンター デッキ前広場』にて、湖畔の森を舞台に、プロジェクションマッピングによる幻想的な世界が広がる体感イベント『支笏湖ILLUMINA HISTORIA』が初開催されます。

画像：鶴雅ホールディングス株式会社

舞台となるのは、『しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌』『しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座』のある北海道・支笏湖。

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イベントの世界の物語を監修するのは、『テルマエ・ロマエ』の作者である漫画家・文筆家のヤマザキマリ氏。そして物語を彩る音楽は、ギタリスト・音楽プロデューサーとして活躍する鳥山雄司氏。

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会場となる『支笏湖ビジターセンターのデッキ前広場』で、自然と調和したプロジェクションマッピングが繰り広げられます。

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木々やドーム（ホワイトロック）を幻想的に照らし、訪れる人々を物語の世界へ誘う没入空間を展開。支笏湖の歴史と息吹が映されます。

画像：鶴雅ホールディングス株式会社

さらに、期間中の土曜日と最終日は、ヤマザキマリ氏による朗読や、千歳フィルハーモニーを中心とする多彩なアーティストによる音楽の、特別なコンサートも開催されます。第一線で活躍するプロのミュージシャンを交えて、臨場感溢れる生演奏を体感できる特別なセッションを楽しむことができますよ！

詳細情報

支笏湖ILLUMINA HISTORIA

開催期間：2026年4月4日（土）～29日（水・祝）※毎日開催

開催時間：18:00～21:00

開催場所：北海道千歳市支笏湖温泉番外地 支笏湖ビジターセンター デッキ前広場

電話番号：0123-23-8288（平日9:00～17:00）

入場料：無料

※コンサートは有料です。詳細は公式サイトをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

1か月間限定で織りなす新たな物語が誕生します。

ヤマザキマリ氏と鳥山雄司氏の特別コンサートも開催！

会場は『しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌』『しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座』から徒歩3分。イベントを満喫した後はぜひ宿泊も楽しんでくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】北海道・支笏湖で「支笏湖 ILLUMINA HISTORIA（イルミナヒストリア）」4月4日から初開催！ 湖畔の森を光と音で彩る１か月 - PR TIMES

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