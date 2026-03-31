プレナス（東京都中央区）の持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」が「旨辛アジアフェア第1弾」となる新商品「焼肉ビビンバ」を4月1日から期間限定で販売します。【写真】えっ？豪華すぎる！このボリュームで1000円以内？ボリューミーな新弁当！頭皮エステも見る！新商品は、しょうゆベースの甘めのタレで炒めた「牛焼肉」を中心に、小松菜と油揚げのあえ物、ゆずダイコン、白菜キムチ、豆もやしナムル