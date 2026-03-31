お嫁さんに嫉妬して嫌味を言ってくる義母。今回は、そんな義母を撃退した人のエピソードをご紹介します。羨ましいんですか？「私に対して当たりが強い義母。出産後、夫が私を気遣う態度を見せると『出産くらいで大げさな』『そんなに甘やかすとダメよ。ただでさえ図々しい嫁なんだから』なんて言ってきて。無視していたけど、あまりにしつこいので反撃することにしました。『そうですよね。お義母さんは誰にも頼らず育児して、苦労