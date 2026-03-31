お嫁さんに嫉妬して嫌味を言ってくる義母。今回は、そんな義母を撃退した人のエピソードをご紹介します。

羨ましいんですか？

「私に対して当たりが強い義母。出産後、夫が私を気遣う態度を見せると『出産くらいで大げさな』『そんなに甘やかすとダメよ。ただでさえ図々しい嫁なんだから』なんて言ってきて。無視していたけど、あまりにしつこいので反撃することにしました。

『そうですよね。お義母さんは誰にも頼らず育児して、苦労されてきたのに』『お義父さんは〇〇さん（夫）みたいに優しくないから、羨ましくなって当然ですよね』『すみません、お気遣いできなくて』と言い返しました。

図星だったのか、私の憐れむような態度に義母は大激怒でした。だけど、夫は私の味方。家にも来なくなったし、清々しました。ゴチャゴチャ嫌味なんか言わず、『夫が優しくて羨ましい』だけで言いたいことは伝わりますよー、って言ってやればよかったかな」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2026年1月）

▽ 「自分はこんなに苦労してきたのに……」と比べてしまい、お嫁さんに優しくできない義母もいるのかもしれません。自分の息子がお嫁さんに優しくしていたら、子育て成功だと思って喜ぶべきことなんですけどね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。