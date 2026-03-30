プロ野球。今シーズンのペナントレースが先週金曜日に開幕し、信州ゆかりの選手たちも活躍しています。まずは、この人から「デスターシャ！」。「1番セカンド 背番号2 牧秀悟～」横浜スタジアムで行われたDeNAとヤクルトとの開幕戦。中野市出身のDeNA・牧秀悟選手は、プロ初の先頭打者。初回、初球でした。右中間スタンドにたたき込む先制のホームラン。開幕戦の先頭打者ホームランは「プロ野