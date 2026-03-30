不眠男と空腹女【漫画】本編を読む「睡眠」と「食事」は、生きるうえでともに欠かせないもの。そんな大事な欲求をお互いに支えあう関係を描いた恋愛作品が、たけみつ(@take_samurai1)さんの創作漫画「不眠男と空腹女」だ。X(旧Twitter)で5.8万件を超える「いいね」(2026年3月25日現在)と第1話の公開当初から反響を集め、2023年4月から8月にかけてSNS上で発表された同作。最終話もpixivで7000件近いブックマークが集まり、読者から