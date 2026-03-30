壁から女子大生!?「また生えてる…」空腹な女子大生と不眠の男が織りなす展開にキュン続出【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「睡眠」と「食事」は、生きるうえでともに欠かせないもの。そんな大事な欲求をお互いに支えあう関係を描いた恋愛作品が、たけみつ(@take_samurai1)さんの創作漫画「不眠男と空腹女」だ。
X(旧Twitter)で5.8万件を超える「いいね」(2026年3月25日現在)と第1話の公開当初から反響を集め、2023年4月から8月にかけてSNS上で発表された同作。最終話もpixivで7000件近いブックマークが集まり、読者からは「気持ちいい終わり方」「二人が幸せになってくれてありがとう」といったコメントが寄せられるなど、男女二人のそのあたたかくもやきもきするやりとりに多くの人が心をくすぐられたシリーズだ。
■終盤の展開で苦労した
不眠症に悩む社会人の男性と金欠で常に空腹気味な隣人の女子大生。二人は正反対に見えるが、互いに足りないものを補いあうことで、奇妙でやさしい日々を過ごしていく…。
そんな2人の関係を描いた本作「不眠男と空腹女」は、「お互いの悩みを、お互いが解決し合う男女」というイメージから生まれたという。不眠と空腹をそれぞれがどう解決していくかを軸に、ストーリーとキャラクターが自然に膨らんでいったそう。
作者のたけみつさんは当初、明確なラストを決めずに描き始めたそうで、「性格も一話時点ではふんわりしていて、描きながら徐々に固まっていった感じですね。名前も話を重ねて呼ぶ回になってから初めて考えました」と明かす。一方で、作劇の方向性は「明るい雰囲気」と定めており、「暗い描写はなるべく避け、疲れているときでもさくっと読めて楽しんでもらえたらうれしい」と作品に込めた想いを語ってくれた。
特に印象深いのは、ヒロインが自分の気持ちに気づく瞬間だ。たけみつさんは「個人的には上手に描けたかなー、と思います」と振り返る。「コメントでも『自覚するの楽しみ』と言われたので、おもしろく描けたらなと思いました」と、読者の胸に残る場面になるよう、作者自身も力を込めたという。
結末は最終話の6〜7話ほど前になってようやくイメージが固まったそう。たけみつさんは「タイトル通り、そこを主軸に問題が発生し、それが解決すると同時に二人の関係も進むイメージです。そのラストに合わせて、少しずつ関係を変化させていきました」と、終盤の展開に苦労したことを明かしてくれた。二人の関係がどのように変わっていくのか、ぜひ本作で確かめてみて！
取材協力：たけみつ(@take_samurai1)
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