不二家は4月1日より、キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした商品を順次発売します。■ちいかわの世界観をイメージした菓子商品3品が登場全国のスーパー、コンビニエンスストア、不二家洋菓子店などでお取り扱い予定の菓子新商品が登場します。◇「アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）」・定番の「バニラ」と作品内に登場する「むちゃうまプリン」をイメージした期間限定の「プリン味」の2種アソート・プ