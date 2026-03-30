1年で10万キロ走行日本には約70路線もの高速道路が存在する。なかでも列島の東西をつなぐ大動脈の安全を日々守っているのが、NEXCO中日本グループである「中日本ハイウェイ・パトロール名古屋」に所属する交通管理隊だ。前回紹介した交通管理隊の「落下物回収の現状」には大きな反響があった。今回はNEXCO中日本ハイウェイ・パトロール名古屋の豊田基地に赴き、日ごろどのような活動をしているのか、隊員たちにリアルな話を聞