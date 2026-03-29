フィンランド発ブランド・マリメッコから、人気のニットバッグシリーズに新作が登場♡季節感あふれるカラーとプリントが魅力のラインナップは、春から初夏にかけてのコーディネートにぴったりです。デザイン性と実用性を兼ね備えたバッグは、日常使いにも最適。先行予約もスタートするので、いち早くチェックしたい注目アイテムです♪ 人気プリントが春カラーで登場 今シーズ