マリメッコのニットバッグ新作♡春色プリントで軽やかコーデに
フィンランド発ブランド・マリメッコから、人気のニットバッグシリーズに新作が登場♡季節感あふれるカラーとプリントが魅力のラインナップは、春から初夏にかけてのコーディネートにぴったりです。デザイン性と実用性を兼ね備えたバッグは、日常使いにも最適。先行予約もスタートするので、いち早くチェックしたい注目アイテムです♪
人気プリントが春カラーで登場
今シーズンは、ブランドを象徴する「Unikko」に加え、新作フローラル「Lemmitty」、大胆なストライプ「Merirosvo」がラインナップ。
鮮やかなリーフグリーン、スカイブルー、オフホワイト、バブルガムピンクなど、春夏らしいカラーパレットで展開されます。軽やかな色合いがコーディネートに華やかさをプラスしてくれます。
上質レースにときめく♡Yueの春夏コレクションで叶える洗練ランジェリー
全5スタイルで選べるラインナップ
Unikkoラージバッグ
価格：50,600円
Merirosvoラージバッグ
価格：50,600円
Lemmittyショルダーバッグ
価格：37,400円
Merirosvoショルダーバッグ
価格：37,400円
Unikkoミニショルダーバッグ
価格：34,100円
Merirosvoミニショルダーバッグ
価格：34,100
Unikkoミニハンドバッグ
価格：30,800円
Merirosvoミニハンドバッグ
価格：30,800円
Unikko phone pocket
価格：24,200円
Merirosvo phone pocket
価格：24,200円
用途に合わせて選べる豊富なバリエーションも魅力。ミニショルダーはZOZOTOWN限定なので要チェックです。
先行予約＆発売スケジュール
ZOZOTOWNでは2026年4月1日(水)0:00～4月7日(火)23:59まで先行予約を実施。一般販売は2026年4月10日(金)よりスタートします。＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。
人気シリーズのため、早めのチェックがおすすめです。
春コーデを格上げする一品♡
マリメッコのニットバッグは、持つだけでコーディネートをぐっとおしゃれに見せてくれる優秀アイテム♡軽やかな素材感と華やかなデザインで、日常のお出かけがもっと楽しくなりそうです。
お気に入りのカラーやデザインを見つけて、春夏のおしゃれを思いきり楽しんでみてください♪