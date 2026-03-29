マリメッコのニットバッグ新作♡春色プリントで軽やかコーデに

フィンランド発ブランド・マリメッコから、人気のニットバッグシリーズに新作が登場♡季節感あふれるカラーとプリントが魅力のラインナップは、春から初夏にかけてのコーディネートにぴったりです。デザイン性と実用性を兼ね備えたバッグは、日常使いにも最適。先行予約もスタートするので、いち早くチェックしたい注目アイテムです♪

人気プリントが春カラーで登場

今シーズンは、ブランドを象徴する「Unikko」に加え、新作フローラル「Lemmitty」、大胆なストライプ「Merirosvo」がラインナップ。

鮮やかなリーフグリーン、スカイブルー、オフホワイト、バブルガムピンクなど、春夏らしいカラーパレットで展開されます。軽やかな色合いがコーディネートに華やかさをプラスしてくれます。

上質レースにときめく♡Yueの春夏コレクションで叶える洗練ランジェリー

全5スタイルで選べるラインナップ

Unikkoラージバッグ

価格：50,600円

Merirosvoラージバッグ

価格：50,600円

Lemmittyショルダーバッグ

価格：37,400円

Merirosvoショルダーバッグ

価格：37,400円

Unikkoミニショルダーバッグ

価格：34,100円

Merirosvoミニショルダーバッグ

価格：34,100

Unikkoミニハンドバッグ

価格：30,800円

Merirosvoミニハンドバッグ

価格：30,800円

Unikko phone pocket

価格：24,200円

Merirosvo phone pocket

価格：24,200円

用途に合わせて選べる豊富なバリエーションも魅力。ミニショルダーはZOZOTOWN限定なので要チェックです。

先行予約＆発売スケジュール

ZOZOTOWNでは2026年4月1日(水)0:00～4月7日(火)23:59まで先行予約を実施。一般販売は2026年4月10日(金)よりスタートします。＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

人気シリーズのため、早めのチェックがおすすめです。

春コーデを格上げする一品♡

マリメッコのニットバッグは、持つだけでコーディネートをぐっとおしゃれに見せてくれる優秀アイテム♡軽やかな素材感と華やかなデザインで、日常のお出かけがもっと楽しくなりそうです。

お気に入りのカラーやデザインを見つけて、春夏のおしゃれを思いきり楽しんでみてください♪