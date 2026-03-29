エンターテインメントとグルメが凝縮する街・新宿で、日常を離れた夜を楽しむコース。JR新宿駅直結の「ルミネtheよしもと」では、テレビでも人気の芸人によるライブを生で体験。その余韻のまま、東急歌舞伎町タワーの17階の展望フロアと屋外テラスから夜景を眺め、夜の新宿の静かなきらめきに心を預けたい。最後は思い出横丁の路地で、昭和の趣とともに一杯を。笑いと灯りが織りなす、新宿らしい夜の時間がここにある。 【写真で