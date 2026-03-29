【新宿観光】新宿で大人の夜遊び！爆笑の「よしもと」から絶景テラス、シメは昭和レトロな「思い出横丁」で酔いしれる至福のモデルコース
エンターテインメントとグルメが凝縮する街・新宿で、日常を離れた夜を楽しむコース。JR新宿駅直結の「ルミネtheよしもと」では、テレビでも人気の芸人によるライブを生で体験。その余韻のまま、東急歌舞伎町タワーの17階の展望フロアと屋外テラスから夜景を眺め、夜の新宿の静かなきらめきに心を預けたい。最後は思い出横丁の路地で、昭和の趣とともに一杯を。笑いと灯りが織りなす、新宿らしい夜の時間がここにある。
【写真で見る】新宿ならではの笑いと夜を満喫コース
新宿ならではの笑いと夜を満喫コース
JR新宿駅 〜駅直結徒歩約1分〜 ルミネtheよしもと 〜徒歩約2分〜 ルミネ新宿 LUMINE2 〜徒歩約12分〜 東急歌舞伎町タワー 〜徒歩約7分〜 新宿西口 思い出横丁
■ルミネtheよしもと
東京にある吉本興業の劇場の中で最大の客席数
JR新宿駅南口直結のルミネ新宿2の7階にあり、東日本最大規模のよしもと常設お笑い劇場として、テレビで活躍する芸人の漫才やコントを年中無休で上演している。初心者でも気軽に本格的なライブを楽しめる場所で、ロビーにはよしもとエンタメショップがあり、番組情報やプレミアムグッズの販売、コインロッカーや休憩スペースも備える。公演スケジュールは昼から夜まで豊富で、単独ライブや企画ライブなど多彩な演目を用意し、観劇前後にショッピングや食事を楽しめる点も魅力だ。
見どころ
ベテランから若手まで多彩な芸人の出演を一度に楽しめる“オールスター感覚のお笑い空間”が最大の見どころ。テレビで見る芸人のネタを生で体感できるだけでなく、若手芸人の新鮮な笑いにも出会える。
住所：東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿店2 7階
交通アクセス：【電車】JR新宿駅から徒歩1分
■ルミネ新宿 LUMINE2
ショッピングが楽しめる駅直結ビル
新宿駅に直結しており、21時までショッピングが楽しめるため、仕事や学校帰りにも立ち寄りやすい。ルミネ新宿は、ルミネ1とルミネ2の2つのビルに分かれており、ファッションやコスメ、雑貨など、トレンドのショップがそろっている。
見どころ
ルミネ2にはブランド1号店など話題の最先端ブランドが集結。7階には劇場「ルミネtheよしもと」があり、よしもと芸人のお笑い公演を毎日開催している。
住所：東京都新宿区新宿3-38-2
交通アクセス：【電車】JR・小田急・京王新宿駅直結 【車】首都高速4号新宿線新宿出口から約3分
■東急歌舞伎町タワー
日本最大級のエンターテインメント施設複合タワー
2023年4月に東京都新宿区の歌舞伎町にあった新宿TOKYU MILANOの跡地にオープンした東急歌舞伎町タワー。高さ約225メートル、地上48階建て地下5階の超高層複合施設には、ホテル、映画館、劇場のほか、ライブホールを収容。オフィスなどは入っておらずエンターテインメントに特化し、深夜も営業するなど歌舞伎町らしさを打ち出している。地下1階から地下4階には、エリア最大級となる1500人キャパシティのライブホールが設けられている。2階のエンターテインメントフードホール「新宿カブキ hall 〜歌舞伎横丁」は「祭り」をテーマとした食祭街を展開。17階にはホテル直営のダイニング＆バー空間「JAM17 DINING & BAR」もあり、新しいまちの社交場を提供する。
見どころ
最上階に位置する「BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel」は、地上の喧騒から離れ静寂な特別な空間を楽しむラグジュアリーホテル。最上部は3層吹き抜けの圧倒的な眺めのレストランや、日本の四季を体感できるスパ、ペントハウス5部屋を有する「天空のプライベートヴィラ」として、最上のエクスペリエンスを提供している。これまでの映画館の常識を覆すのは、9階と10階の「109シネマズプレミアム新宿」。上質な鑑賞環境で、心ゆくまで映画の世界に没入できる。また、6階から8階には歌舞伎町と共に発展した新宿ミラノ座の名前を継承する劇場「THEATER MILANO-Za」があり、約900席の空間で、演劇・音楽・映像等の多彩なエンターテインメントコンテンツを発信。
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1
交通アクセス：【電車】西武新宿線西武新宿駅から徒歩1分。都営大江戸線新宿西口駅から徒歩6分。JR各線・小田急線・京王線・丸ノ内線新宿駅から徒歩7分。東京メトロ 丸ノ内線・副都心線 ・都営新宿線新宿三丁目駅から徒歩8分
■新宿西口 思い出横丁
ノスタルジックな情景が残る横丁はしご酒
新宿西口に広がる「思い出横丁」は、戦後の闇市を起源とするレトロな飲み屋街で、昭和の風情と多彩なグルメが味わえるディープなエリアとして知られている。全長およそ80メートルほどの小さな路地に、焼き鳥やもつ焼き、中華、立ち食いそば、うなぎ串焼きなど約60軒の飲食店がひしめき合い、夜にはにぎやかな雰囲気が漂う。なかでも、チューハイ発祥の店とされる「きくや」や、焼き鳥の老舗「鳥園」、うなぎ串焼きの専門店「カブト」など、各店がそれぞれ独自の歴史と味を守り続けており、地元客だけでなく多くの外国人観光客にも人気となっている。通路は狭く、店舗もカウンター席中心のため、気軽なひとり飲みや少人数での利用に向いており、混雑する時間帯にはすれ違いに注意が必要だ。ほとんどの店舗で現金払いが基本となっている点も頭に入れておきたい。24時間営業のそば店「かめや」では、飲みの締めに冷やし天玉そばを楽しむのもひとつの醍醐味だろう。昭和の面影が色濃く残るこの横丁は、にぎやかな都会の中にひっそりと息づくノスタルジックな空間だ。
見どころ
チケットショップを含め約80店舗、飲食店だけで約60軒が並ぶ思い出横丁では、店ごとに異なる個性と味わいを体感できるのが魅力。もつ煮込みや焼き鳥、ラーメンやうなぎ串など、気取らず楽しめる下町の名物料理が勢ぞろいしており、はしご酒にもぴったり。観光面でも、外国語対応メニューがある店舗が多く、海外からの旅行者も安心して利用できる。昼から営業している店もあるため、混雑を避けて早めの時間に訪れるのもおすすめ。昭和の記憶を今に伝える貴重なスポットとして、懐かしさと発見に満ちたひとときを過ごせるだろう。
住所：東京都新宿区西新宿
交通アクセス：【電車】JR・小田急線・京王線・東京メトロ新宿駅西口から徒歩1分
仕事帰りのひとときに笑いを添え、夜には美しい展望と横丁の温もりで締めくくる--エネルギッシュでありながら情緒も残す新宿ならではの魅力を堪能できるコース。笑い、光、香ばしい煙が交錯する夜の街で、東京の懐深いエンターテインメントを満喫してみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
新宿ならではの笑いと夜を満喫コース
JR新宿駅 〜駅直結徒歩約1分〜 ルミネtheよしもと 〜徒歩約2分〜 ルミネ新宿 LUMINE2 〜徒歩約12分〜 東急歌舞伎町タワー 〜徒歩約7分〜 新宿西口 思い出横丁
■ルミネtheよしもと
東京にある吉本興業の劇場の中で最大の客席数
JR新宿駅南口直結のルミネ新宿2の7階にあり、東日本最大規模のよしもと常設お笑い劇場として、テレビで活躍する芸人の漫才やコントを年中無休で上演している。初心者でも気軽に本格的なライブを楽しめる場所で、ロビーにはよしもとエンタメショップがあり、番組情報やプレミアムグッズの販売、コインロッカーや休憩スペースも備える。公演スケジュールは昼から夜まで豊富で、単独ライブや企画ライブなど多彩な演目を用意し、観劇前後にショッピングや食事を楽しめる点も魅力だ。
見どころ
ベテランから若手まで多彩な芸人の出演を一度に楽しめる“オールスター感覚のお笑い空間”が最大の見どころ。テレビで見る芸人のネタを生で体感できるだけでなく、若手芸人の新鮮な笑いにも出会える。
住所：東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿店2 7階
交通アクセス：【電車】JR新宿駅から徒歩1分
■ルミネ新宿 LUMINE2
ショッピングが楽しめる駅直結ビル
新宿駅に直結しており、21時までショッピングが楽しめるため、仕事や学校帰りにも立ち寄りやすい。ルミネ新宿は、ルミネ1とルミネ2の2つのビルに分かれており、ファッションやコスメ、雑貨など、トレンドのショップがそろっている。
見どころ
ルミネ2にはブランド1号店など話題の最先端ブランドが集結。7階には劇場「ルミネtheよしもと」があり、よしもと芸人のお笑い公演を毎日開催している。
住所：東京都新宿区新宿3-38-2
交通アクセス：【電車】JR・小田急・京王新宿駅直結 【車】首都高速4号新宿線新宿出口から約3分
■東急歌舞伎町タワー
日本最大級のエンターテインメント施設複合タワー
2023年4月に東京都新宿区の歌舞伎町にあった新宿TOKYU MILANOの跡地にオープンした東急歌舞伎町タワー。高さ約225メートル、地上48階建て地下5階の超高層複合施設には、ホテル、映画館、劇場のほか、ライブホールを収容。オフィスなどは入っておらずエンターテインメントに特化し、深夜も営業するなど歌舞伎町らしさを打ち出している。地下1階から地下4階には、エリア最大級となる1500人キャパシティのライブホールが設けられている。2階のエンターテインメントフードホール「新宿カブキ hall 〜歌舞伎横丁」は「祭り」をテーマとした食祭街を展開。17階にはホテル直営のダイニング＆バー空間「JAM17 DINING & BAR」もあり、新しいまちの社交場を提供する。
見どころ
最上階に位置する「BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel」は、地上の喧騒から離れ静寂な特別な空間を楽しむラグジュアリーホテル。最上部は3層吹き抜けの圧倒的な眺めのレストランや、日本の四季を体感できるスパ、ペントハウス5部屋を有する「天空のプライベートヴィラ」として、最上のエクスペリエンスを提供している。これまでの映画館の常識を覆すのは、9階と10階の「109シネマズプレミアム新宿」。上質な鑑賞環境で、心ゆくまで映画の世界に没入できる。また、6階から8階には歌舞伎町と共に発展した新宿ミラノ座の名前を継承する劇場「THEATER MILANO-Za」があり、約900席の空間で、演劇・音楽・映像等の多彩なエンターテインメントコンテンツを発信。
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1
交通アクセス：【電車】西武新宿線西武新宿駅から徒歩1分。都営大江戸線新宿西口駅から徒歩6分。JR各線・小田急線・京王線・丸ノ内線新宿駅から徒歩7分。東京メトロ 丸ノ内線・副都心線 ・都営新宿線新宿三丁目駅から徒歩8分
■新宿西口 思い出横丁
ノスタルジックな情景が残る横丁はしご酒
新宿西口に広がる「思い出横丁」は、戦後の闇市を起源とするレトロな飲み屋街で、昭和の風情と多彩なグルメが味わえるディープなエリアとして知られている。全長およそ80メートルほどの小さな路地に、焼き鳥やもつ焼き、中華、立ち食いそば、うなぎ串焼きなど約60軒の飲食店がひしめき合い、夜にはにぎやかな雰囲気が漂う。なかでも、チューハイ発祥の店とされる「きくや」や、焼き鳥の老舗「鳥園」、うなぎ串焼きの専門店「カブト」など、各店がそれぞれ独自の歴史と味を守り続けており、地元客だけでなく多くの外国人観光客にも人気となっている。通路は狭く、店舗もカウンター席中心のため、気軽なひとり飲みや少人数での利用に向いており、混雑する時間帯にはすれ違いに注意が必要だ。ほとんどの店舗で現金払いが基本となっている点も頭に入れておきたい。24時間営業のそば店「かめや」では、飲みの締めに冷やし天玉そばを楽しむのもひとつの醍醐味だろう。昭和の面影が色濃く残るこの横丁は、にぎやかな都会の中にひっそりと息づくノスタルジックな空間だ。
見どころ
チケットショップを含め約80店舗、飲食店だけで約60軒が並ぶ思い出横丁では、店ごとに異なる個性と味わいを体感できるのが魅力。もつ煮込みや焼き鳥、ラーメンやうなぎ串など、気取らず楽しめる下町の名物料理が勢ぞろいしており、はしご酒にもぴったり。観光面でも、外国語対応メニューがある店舗が多く、海外からの旅行者も安心して利用できる。昼から営業している店もあるため、混雑を避けて早めの時間に訪れるのもおすすめ。昭和の記憶を今に伝える貴重なスポットとして、懐かしさと発見に満ちたひとときを過ごせるだろう。
住所：東京都新宿区西新宿
交通アクセス：【電車】JR・小田急線・京王線・東京メトロ新宿駅西口から徒歩1分
仕事帰りのひとときに笑いを添え、夜には美しい展望と横丁の温もりで締めくくる--エネルギッシュでありながら情緒も残す新宿ならではの魅力を堪能できるコース。笑い、光、香ばしい煙が交錯する夜の街で、東京の懐深いエンターテインメントを満喫してみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。