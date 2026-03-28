焼肉食べ放題専門店「肉屋の台所」8店舗では、2026年3月29日の肉の日に合わせ、対象の和牛焼肉食べ放題コースに使える「29％オフお食事券」を配布するキャンペーンを実施します。飯田橋店や新宿店など8店舗が対象 この企画は、毎月29日の「肉の日」に合わせて実施されている恒例のイベントの一環です。対象店舗の営業開始から各店先着29人に、次回来店時に使えるお得な29％オフの食事券がもらえます。 対象となる食べ放題コースは