韓国の人気メイクアップアーティスト、ウォン・ジョンヨが監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」は、4月1日（水）から、テレビアニメ『名探偵コナン』とコラボレーションしたアイテムを、公式オンラインストアや全国の取扱店舗で発売する。【写真】クールに微笑む怪盗キッドのグリッターも！コラボアイテム一覧■コラボ限定色今回数量限定で登場するのは、「ウォンジョンヨ」の人気アイテム7種類に、『名探