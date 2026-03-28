『名探偵コナン』×「ウォンジョンヨ」がコラボ！ 怪盗キッドのグリッターが限定カラーで登場
韓国の人気メイクアップアーティスト、ウォン・ジョンヨが監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」は、4月1日（水）から、テレビアニメ『名探偵コナン』とコラボレーションしたアイテムを、公式オンラインストアや全国の取扱店舗で発売する。
【写真】クールに微笑む怪盗キッドのグリッターも！ コラボアイテム一覧
■コラボ限定色
今回数量限定で登場するのは、「ウォンジョンヨ」の人気アイテム7種類に、『名探偵コナン』のキャラクターをあしらったコラボレーション商品。
コナンや蘭、新一がデザインされた「エアリーフィルターパクト」は、既存の2色に加え、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にも登場する萩原千速のイメージカラーを落とし込んだブルーの限定色を用意。いずれも、パウダーにはコナンのアイコンマークの刻印が施されている。
また、クールに微笑む怪盗キッドをあしらった限定色の「ダイヤモンドライナー」や、少年探偵団の限定パッケージで展開される部分用パック「モイストアップレディスキンパック」も販売。
さらに、ヘアケアライン「ウォンジョンヨヘア」では、コナンとジンを描いたシャンプーと、コナンと灰原哀を合わせたトリートメントが展開され、メイクやヘアケアが楽しくなる、ファンにはうれしい特別デザインがそろう。
【写真】クールに微笑む怪盗キッドのグリッターも！ コラボアイテム一覧
■コラボ限定色
今回数量限定で登場するのは、「ウォンジョンヨ」の人気アイテム7種類に、『名探偵コナン』のキャラクターをあしらったコラボレーション商品。
また、クールに微笑む怪盗キッドをあしらった限定色の「ダイヤモンドライナー」や、少年探偵団の限定パッケージで展開される部分用パック「モイストアップレディスキンパック」も販売。
さらに、ヘアケアライン「ウォンジョンヨヘア」では、コナンとジンを描いたシャンプーと、コナンと灰原哀を合わせたトリートメントが展開され、メイクやヘアケアが楽しくなる、ファンにはうれしい特別デザインがそろう。