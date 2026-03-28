ヒップホップアーティスト・AK-69が地元愛知県を代表する台湾料理屋「矢場味仙」と強力タッグ。テレビ朝日「ガリベンチャーV」にて、企業の社歌を制作する“社ラップ”企画で生まれた楽曲“LOYALTY”のミュージックビデオがYouTubeで公開となった。「本場の味美味しいよ」冒頭から流れるこのフレーズと映像は20年近く前に愛知県で放送されていた味仙のローカルCMをサンプリング。実際に矢場味仙（名古屋市中区大須）で撮影された本