【独占コメント到着】名古屋のソウルフード「矢場味仙」の社歌をAK-69が制作！MV公開を記念してスペシャルメニューとコラボTeeの販売が決定

ヒップホップアーティスト・AK-69が地元愛知県を代表する台湾料理屋「矢場味仙」と強力タッグ。テレビ朝日「ガリベンチャーV」にて、企業の社歌を制作する“社ラップ”企画で生まれた楽曲“LOYALTY”のミュージックビデオがYouTubeで公開となった。

「本場の味美味しいよ」冒頭から流れるこのフレーズと映像は20年近く前に愛知県で放送されていた味仙のローカルCMをサンプリング。実際に矢場味仙（名古屋市中区大須）で撮影された本編には東海エリアを代表するラッパーやDJ、そして同番組で共演したお笑い芸人スタミナパンも出演しており、今までの飲食店タイアップ曲のイメージとは一線を画すインパクト大な仕上がりとなっている。

そしてミュージックビデオの公開を記念して、矢場味仙×AK-69のコラボレーション企画が3月28日よりスタート。本楽曲からインスパイアされたデザインを落とし込んだコラボTeeとAK-69自身が好きなメニューをセレクトした特別セットメニューを期間限定で提供する。

いずれも矢場味仙店頭での限定販売となっており、コラボTee＋特別セットは通常よりもお得に料理を楽しめるとのこと。ぜひこの機会に名古屋のソウルフードを味わってみてはいかがだろうか。

【AK-69 コメント】

「愛知県民なら皆食べたことがあると言っても過言ではないだろう矢場味仙。その社歌をまさか自分が作ることになるとは思ってもなかったので光栄です。ただのタイアップソングじゃなくて、自分のライブでも歌い続けられるような曲にしたくて、好きなように作らせてもらいました。曲が出来た時点でMVもTシャツも全部イメージが頭にあったのでそれを具現化していった感じです。これはNG食らうかな？って懸念はあったんですが、矢場味仙さんが『いいですね！』って全部受け入れてくださって。懐の深さに感謝ですね。ちなみに俺が一番好きなメニューはアサリ麺なので、ぜひ皆さんも食べてみてください」

【コラボ企画詳細】

■矢場味仙 × AK-69 コラボレーション企画＜コラボTee＞Color：White／BlackSize：S／M／L／XLPrice：\5,000 (tax in)

＜AK-69セレクト特別セットメニュー＞Aセット：アサリ麺 ＆ ミニ炒飯Kセット：台湾ラーメン ＆ ミニ炒飯6セット：青菜炒め ＆ ミニ炒飯 ＆ イカ団子9セット：酢豚 ＆ ミニ炒飯 ＆ 手羽先※上記4つの中からお一つのセットメニューとコラボTeeで\6,900 (tax in)

＜期間＞3月28日（土）〜4月30日（木）

矢場味仙愛知県名古屋市中区大須3-6-3052-238-7357

【リリース情報】

New Single「LOYALTY」各社配信中https://linkco.re/sCYAHy4Z

■Music Videohttps://youtu.be/V_JY0rHmdWs

■ライブ情報THE ENLIGHTENMENT in BUDOKAN日時：2026年6月9日（火）OPEN 18:00／START 19:00／CLOSE 21:00（予定）会場：日本武道館チケット詳細：https://ak-69.jp/THEENLIGHTENMENT_in_budokan/