サラダやナムルをどうぞ！こんにゃくで作るヘルシーな“あえもの”3選【画像を見る】アボカド&オリーブオイルがまろやかな「こんにゃくとアボカドの塩昆布あえ」どんなにダイエットを頑張る人でも、食事の内容をシンプルにしすぎると飽きてしまったり、長続きしませんよね。バリエーションのある食事を目指すために、低カロリー食材のこんにゃくを味方につけましょう。今回はあえるだけ、混ぜるだけで完成する、ヘルシーな副菜