¥µ¥é¥À¤ä¥Ê¥à¥ë¤ò¤É¤¦¤¾¡ª¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Çºî¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¡È¤¢¤¨¤â¤Î¡É3Áª
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥Ü¥«¥É&¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î±öº«ÉÛ¤¢¤¨¡×
¤É¤ó¤Ê¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò´èÄ¥¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¤ÈË°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹Â³¤¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤ë¿©»ö¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¿©ºà¤Î¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¤¢¤¨¤ë¤À¤±¡¢º®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÉûºÚ¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
»ÔÀ¥±Ù»Ò¤µ¤ó
Instagram @ichise_etsuko
±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
ËÒÌîÄ¾»Ò¤µ¤ó
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡£¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤±ÉÍÜ»ØÆ³¤¬¹¥É¾¡£
Instagram @naoko.makino.58
¢£¤·¤é¤¿¤¤ÈÆ¦ÉÄ¤Î¥Ê¥à¥ë
¤«¤Ë¤«¤Þ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¦¤Þ¤ß¤âºÌ¤ê¤âÈ´·²¤Ë¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤·¤é¤¿¤(¥¢¥¯È´¤¤º¤ß¤Î¤â¤Î)¡¡¡Ä¾®1ÂÞ(Ìó150g)¡ã3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡ä
¡¦Æ¦ÉÄ ¡Ä1/2ÂÞ(ÀµÌ£50g)¡ã2¡Á3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡ä
¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ ¡Ä30g¡ãÁÆ¤¯¤Û¤°¤¹¡ä
¡¦A¡ãÂç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ëº®¤¼¤ë¡ä
¡¡ø¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä¾¯¡¹
¡¡øÇò¤¤¤ê¤´¤Þ ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¤´¤ÞÌý ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¡¡ø¤³¤·¤ç¤¦ ¡Ä¾¯¡¹
¡Ú ºî¤êÊý ¡Û
1. [A]¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤·¤é¤¿¤¡¢Æ¦ÉÄ¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ê¤¸¤à¤Þ¤Ç¤è¤¯¤¢¤¨¤ë¡£¤«¤Ë¤«¤Þ¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤È¤¢¤¨¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬93kcal/±öÊ¬1.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢£»É¤·¿È¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÈÇòºÚ¤ÎÃæ²Ú¥µ¥é¥À
¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥ÇòºÚ¤¬ÀäÌ¯
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦»É¤·¿È¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯(¥«¥Ã¥È¤º¤ß¤Î¤â¤Î)¡¡¡Ä100g
¡¦ÇòºÚ ¡Ä2Ëç(Ìó150g)¡ãÍÕ¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¼´¤Ï5cmÄ¹¤µ¤ÎÇö¤¤¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä
¡¦¥«¥Ã¥È¤ï¤«¤á ¡Ä2g¡ã¿å¤Ç¤â¤É¤·¡¢¿å¤±¤ò¹Ê¤ë¡ä
¡¦A¡ãÂç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ëº®¤¼¤ë¡ä
¡¡ø¤´¤ÞÌý ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¿Ý ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡ø±ö ¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¡¦±ö
¡Ú ºî¤êÊý ¡Û
1. ÇòºÚ¤Ï¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ±ö¾¯¡¹¤ò¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¡¢Ìó5Ê¬¤ª¤¤¤Æ¿å¤±¤ò¹Ê¤ë¡£
2. [A]¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ê¤¸¤à¤Þ¤Ç¤è¤¯¤¢¤¨¤ë¡£ÇòºÚ¡¢¤ï¤«¤á¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤È¤¢¤¨¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬71kcal/±öÊ¬1.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î±öº«ÉÛ¤¢¤¨
¥¢¥Ü¥«¥É¡õ¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯(¥¢¥¯È´¤¤º¤ß¤Î¤â¤Î) ¡Ä¾®1Ëç(Ìó130g)¡ã²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢½Ä2¡Á3mmÉý¤ËÀÚ¤ë¡ä
¡¦¥¢¥Ü¥«¥É ¡Ä1¸Ä
¡¦±öº«ÉÛ ¡Ä5g
¡¦A¡ãÂç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ëº®¤¼¤ë¡ä
¡¡ø¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¡ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¡ø¤³¤·¤ç¤¦ ¡Ä¾¯¡¹
¡Ú ºî¤êÊý ¡Û
1. [A]¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ê¤¸¤à¤Þ¤Ç¤è¤¯¤¢¤¨¤ë¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¿È¤ò¤¯¤ê¤Ì¤¤¤Æ²Ã¤¨¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÁÆ¤¯ÄÙ¤¹¡£±öº«ÉÛ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤È¤¢¤¨¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬186kcal/±öÊ¬1.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢¨¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¿å¤±¤ò¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¤Î»ÔÀ¥¤µ¤ó¤è¤ê
¡Öº£²ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¥¢¥¯È´¤¤º¤ß¤Î¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯È´¤ºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢2¡Á3Ê¬¤æ¤Ç¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡´Æ½¤¡¿ËÒÌîÄ¾»Ò
»£±Æ¡¿Ê¡ÈøÈþÀã¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»