夏の紫外線や汗による髪・頭皮ダメージが気になる季節にぴったりの限定アイテムが登場♡ダイアン パーフェクトビューティーから、爽やかなグレープフルーツ＆ペパーミントの香りが心地よい「エクストラフレッシュ＆リペア」が今年も発売されます。すっきりとした洗い心地と補修ケアを両立し、夏のバスタイムを快適に彩ってくれる注目シリーズです。 夏に嬉しい爽快ヘアケア