ダイアン パーフェクトビューティー夏季限定♡爽快ミントでふわサラ髪へ

夏の紫外線や汗による髪・頭皮ダメージが気になる季節にぴったりの限定アイテムが登場♡ダイアン パーフェクトビューティーから、爽やかなグレープフルーツ＆ペパーミントの香りが心地よい「エクストラフレッシュ＆リペア」が今年も発売されます。すっきりとした洗い心地と補修ケアを両立し、夏のバスタイムを快適に彩ってくれる注目シリーズです。

夏に嬉しい爽快ヘアケア

「エクストラフレッシュ＆リペア」は、汗やベタつきが気になる夏の頭皮にアプローチするヘアケアシリーズ。

グレープフルーツ＆ペパーミントの清涼感あふれる香りと、ローズマリー・レモングラス・ペパーミントの3種のフレッシュハーブ*3が、すっきりとした洗い上がりを叶えます。

ジメジメとした季節でも、気分までリフレッシュできるのが魅力です。

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ダメージ補修でふわサラ髪へ

紫外線などによる乾燥ダメージに着目し、フェザーケラチン2を配合。一般的な加水分解ケラチンより疎水性アミノ酸を多く含み、キューティクルを守りながら髪に潤いを与えます。

さらにオーガニックアルガンオイル5が髪の内部まで浸透し、軽やかでツヤのある“ふわサラ髪”へと導きます。

商品詳細と販売情報

エクストラフレッシュ＆リペア シャンプー＆トリートメント



価格：1,320円（税込）

全国のドラッグストアおよび各ECサイトにて発売。環境に配慮した大容量の詰め替えタイプも展開され、ライフスタイルに合わせて選べます。

香り：グレープフルーツ＆ペパーミント

容量：450ml×2

発売日：2026年4月1日(水)

*1 乾燥による

*2 加水分解ケラチン(補修)

*3 ローズマリー葉エキス、レモングラス葉/茎エキス、セイヨウハッカ葉エキス(保湿成分)

*4 モイストダイアンシリーズの中で

*5 アルガニアスピノサ核油(保湿成分)

夏のヘアケアをもっと快適に♡

紫外線や湿気によるダメージが気になるこれからの季節こそ、毎日のケアを見直すチャンス。

爽やかな香りとすっきりとした使い心地で、バスタイムを心地よく彩る「エクストラフレッシュ＆リペア」は、夏の頼れる存在です♪

軽やかでツヤのある髪を叶えて、思いきり夏のおしゃれを楽しんでみてください。