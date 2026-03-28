いいなと思う男性と二人きりで会うためには、まず「相手から誘ってもらう」必要があるでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「男性からデートに誘ってほしいとき送るべきLINE」をご紹介します。【１】「熟成肉のステーキって食べてみたいな…」と送って食事に誘わせる「『○○が美味しいお店、どこか知ってる？』って話を向けるのもアリ」（20代女性）など、相手が食事に誘いやすいよう