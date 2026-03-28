男性からデートに誘ってほしいとき送るべきLINE５パターン
いいなと思う男性と二人きりで会うためには、まず「相手から誘ってもらう」必要があるでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「男性からデートに誘ってほしいとき送るべきLINE」をご紹介します。
【１】「熟成肉のステーキって食べてみたいな…」と送って食事に誘わせる
「『○○が美味しいお店、どこか知ってる？』って話を向けるのもアリ」（20代女性）など、相手が食事に誘いやすいよう、道筋をつけるケースです。お店のURLが送られてきただけでやりとりが終了しそうになったら、「でも、初めてのお店に一人で行くのは怖いな…」と引き下がりましょう。
【２】「イヤフォンを買い替えたいけど詳しい人いないかな…」と送って買い物に誘わせる
「勘がいい人なら、『俺でよければ付き合うよ』ってなりますよね」（20代女性）など、わざと相手の得意なジャンルに触れて「俺と一緒に行きたいって意味かな…？」と察してもらう手もあります。ここではぐらかされるようなら、いったん引き下がって、別の突破口から親しくなる道を探るしかないでしょう。
【３】「期間限定のイベントをやってるみたいで…」と送ってテーマパークに誘わせる
「『期間限定』に弱い男の人って意外と多いみたいです」（20代女性）というように、「今しかチャンスがない」とあおるのも一定の効果が期待できそうです。「混みそうだから迷うけど、でもあと一週間で終わっちゃうし…」などと畳みかけて、「じゃあせっかくだから一緒に行く？」と言わせたいところです。
【４】「観たいやつがあるんだけど、一人では気が進まなくて…」と送って映画に誘わせる
「カレが好きそうな作品で興味を引きます」（10代女性）など、食いつきがよさそうな映画の名前をちらつかせて、「一緒に行こうか？」を引き出す作戦です。相手の好みがわからない場合は、「どんな映画が好きなの？」と尋ねてみて、そこで挙がった作品の一つに「面白そう！行ってみたいな」と話を進めるのもアリでしょう。
【５】「最近ストレスたまってるから、ガンガン歌いたいなー」と送ってカラオケに誘わせる
「ノリで『俺もー！』と食いついてもらえそう」（10代女性）というように、「歌いたいな」とこちらから宣言することで、相手をカラオケ気分にさせるパターンです。まれに女性の前で歌うのは恥ずかしいという男性もいるので、その場合はいくら誘導しても誘ってもらうのは難しいでしょう。
相手が食いついてきそうなネタを吟味して実行に移しましょう。（田中健斗）
【１】「熟成肉のステーキって食べてみたいな…」と送って食事に誘わせる
「『○○が美味しいお店、どこか知ってる？』って話を向けるのもアリ」（20代女性）など、相手が食事に誘いやすいよう、道筋をつけるケースです。お店のURLが送られてきただけでやりとりが終了しそうになったら、「でも、初めてのお店に一人で行くのは怖いな…」と引き下がりましょう。
「勘がいい人なら、『俺でよければ付き合うよ』ってなりますよね」（20代女性）など、わざと相手の得意なジャンルに触れて「俺と一緒に行きたいって意味かな…？」と察してもらう手もあります。ここではぐらかされるようなら、いったん引き下がって、別の突破口から親しくなる道を探るしかないでしょう。
【３】「期間限定のイベントをやってるみたいで…」と送ってテーマパークに誘わせる
「『期間限定』に弱い男の人って意外と多いみたいです」（20代女性）というように、「今しかチャンスがない」とあおるのも一定の効果が期待できそうです。「混みそうだから迷うけど、でもあと一週間で終わっちゃうし…」などと畳みかけて、「じゃあせっかくだから一緒に行く？」と言わせたいところです。
【４】「観たいやつがあるんだけど、一人では気が進まなくて…」と送って映画に誘わせる
「カレが好きそうな作品で興味を引きます」（10代女性）など、食いつきがよさそうな映画の名前をちらつかせて、「一緒に行こうか？」を引き出す作戦です。相手の好みがわからない場合は、「どんな映画が好きなの？」と尋ねてみて、そこで挙がった作品の一つに「面白そう！行ってみたいな」と話を進めるのもアリでしょう。
【５】「最近ストレスたまってるから、ガンガン歌いたいなー」と送ってカラオケに誘わせる
「ノリで『俺もー！』と食いついてもらえそう」（10代女性）というように、「歌いたいな」とこちらから宣言することで、相手をカラオケ気分にさせるパターンです。まれに女性の前で歌うのは恥ずかしいという男性もいるので、その場合はいくら誘導しても誘ってもらうのは難しいでしょう。
相手が食いついてきそうなネタを吟味して実行に移しましょう。（田中健斗）