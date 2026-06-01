アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼」「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食」を2026年6月1日(月)より期間限定で販売する。■「ボリューム感」＝かつやらしさ。ピリ辛モツ野菜炒めで白飯加速。ぷりっと旨いモツを、玉ねぎとニラで炒め上げ、ほんのりあと引くピリ辛な醤油