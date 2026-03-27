慢性化した疲労感や倦怠感、お腹の不調、眠気。耐えられないわけではないけれど地味にツラい…。一度グルテンの影響を疑ってみて。Check！不調のサイン□ 食後のお腹の張り□ 便秘・下痢□ ニキビができやすい□ 食後の眠気□ 集中力が続かない□ 倦怠感・疲労感が抜けないグルテンを減らして日々の体調改善に小麦粉を水と一緒に捏ねることでタンパク質が結合して生まれる物質、グルテン。うどんのもちもち感やパンケーキのふっく