2026年4月1日（水）から、『札幌パークホテル』にて、ホテル屋上で養蜂した蜂蜜を使ったオリジナルスイーツ『ダブルチーズケーキ はちみつレモン』が新発売されます。 画像：グランビスタ ホテル＆リゾート 『ダブルチーズケーキ はちみつレモン』は、自然環境への配慮と地域資源の活用を融合させたホテルオリジナルスイーツです。中島公園周辺の花々から集められた稀少な蜂蜜