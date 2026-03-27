2026年4月1日（水）から、『札幌パークホテル』にて、ホテル屋上で養蜂した蜂蜜を使ったオリジナルスイーツ『ダブルチーズケーキ はちみつレモン』が新発売されます。

画像：グランビスタ ホテル＆リゾート

『ダブルチーズケーキ はちみつレモン』は、自然環境への配慮と地域資源の活用を融合させたホテルオリジナルスイーツです。中島公園周辺の花々から集められた稀少な蜂蜜を使用し、チーズの濃厚なコクとレモンの爽やかな酸味のマリアージュを味わうことができます。

画像：グランビスタ ホテル＆リゾート

ホテルの屋上で採蜜した稀少なはちみつが、チーズの深いコクとレモンの爽やかな酸味をまろやかに包み込む新スイーツ。極上の口溶けを楽しんで！

詳細情報

ダブルチーズケーキ はちみつレモン

販売開始：2026年4月1日（水）～

料金：2,500円

サイズ：約 縦8.5cm×横15cm×高さ4cm／約400g

販売場所：札幌パークホテル 1階 テラスレストランピアレ ケーキコーナー

販売時間：11:00～20:30 ※月曜日～木曜日（祝日除く）は18:00まで

電話番号：011-511-3136

北海道Likers編集部のひとこと

1964年の開業から60余年にわたり地域とともに歩んできた『札幌パークホテル』は、2027年2月28日（日）をもって閉館します。そんなホテルからありがとうを ひとつ、ひとつ。60余年の感謝を届ける新スイーツが登場！

新商品の発売に伴い、3種類のダブルチーズケーキ（ハーフサイズ）も特別価格で販売されるので、こちらもチェックしてみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【札幌パークホテル】オリジナルスイーツ「ダブルチーズケーキ はちみつレモン」新発売 2026年4月1日（水）より販売開始 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。