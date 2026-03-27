アジア女王としてアメリカと対戦するABEMAは3月27日、なでしこジャパン（日本女子代表）が臨むアメリカ遠征での国際親善試合3連戦を、「ABEMA」にて国内独占で無料生中継すると発表した。今回の遠征で、なでしこジャパンは4月12日、15日、18日にアメリカ女子代表と対戦する。ニルス・ニールセン監督率いる日本は、先日行われた「AFC女子アジアカップ2026」で見事優勝を果たした。2025年に開催された「2025 SheBelieves Cup」で