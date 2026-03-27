今週（3月20日～3月26日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：イラン戦争を巡る期待と懸念が交錯し、もみ合う展開 ビットコインは、中東紛争を巡るヘッドラインに大きく左右される中、売りと買いが交錯し、もみ合う展開となった。 週前半はリスクオフが優勢となった。トランプ米大統領がホルムズ海峡の開放を求め、応じなければイランの発電施設を攻撃する可能性に言及するなど、米国とイランの軍事衝突への警戒が