春は自律神経のバランスが崩れやすい季節。体がガチガチで、なんだか体が重だるかったり、疲れが取れなかったり、気持ちが落ち込んだり…。そんな“なんとなく不調”は放置せずに、しっかり整えて春を満喫しましょう。スマホ首ケアグッズとリカバリーウェアをご紹介します。デジタル疲れとストレートネック対策に。スマホ首ケアスマホやPC作業を長時間続けると、首や肩への負担増。特に首が前に出る「ストレートネック（スマホ首）