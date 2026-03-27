着るだけで疲労軽減、最新リカバリーウェアも！ 人気急上昇中の不調改善グッズ

春は自律神経のバランスが崩れやすい季節。体がガチガチで、なんだか体が重だるかったり、疲れが取れなかったり、気持ちが落ち込んだり…。そんな“なんとなく不調”は放置せずに、しっかり整えて春を満喫しましょう。スマホ首ケアグッズとリカバリーウェアをご紹介します。

デジタル疲れとストレートネック対策に。スマホ首ケア

スマホやPC作業を長時間続けると、首や肩への負担増。特に首が前に出る「ストレートネック（スマホ首）」に悩む人が続出中。そこで張りっぱなしの首の筋肉の緊張をゆるめてくれる首特化型のケアアイテムが人気上昇中。

桐灰「首ラクホットン」

首などのコリ・痛みを和らげる医療温熱シート

38°C以上の温熱が6時間持続。まるでお風呂のような心地よさで、首などのコリ・痛みを緩和。首の悩みのある部位にフィットするはがれにくい羽構造で、うなじや首の両側面をしっかり温めてくれる。4枚入り \713＊編集部調べ（小林製薬 TEL. 0120-5884-35）

MyComfort「ネックリラックスピロー やすらぎ」

横になるだけで無意識のリラックス状態へ

ゆるやかなカーブと、絶妙なフィット感が特徴のネックピロー。ストレッチによる心地よい伸びとリラックスタイムの解放感を同時に叶える。本体の前後で異なる傾斜角度を設け、2パターンの伸びを体感できる。 \3,790（MyComfort）

コジット「首ゆら スマホ対策ストレッチャー ソフトタイプ」

ガチガチに凝り固まった首の筋肉を突起部分で刺激

「もりもと整骨院」の院長・森本高章さんが監修。仰向けで使用することで、しっかりとした突起が首筋や肩にフィットし、筋肉のコリやハリにアプローチ。さらに首を左右にゆっくり動かすことで目元や頭もスッキリ！ \3,828（コジット TEL. 06-6532-8140）

enai（エナイ）「くるっと2WAY首サポーター」

首にくるっと巻くだけで、姿勢や首元をすっきり整える

首のカーブにフィットする360度設計で、首をケア。ダブルクッション構造で柔らかく、軽いから長時間つけてもストレスフリー。巻き方を変えるだけで「支える」と「整える」を使い分けられる2WAY設計。 \2,990（ラディアンヌ）

家でも外でも、巡りと休息感を。リカバリーウェア

ここ数年で急成長を遂げているリカバリーウェアの進化が止まらない！ 様々なブランドが参入し、より高い効果と快適な着心地を追求したアイテムが続々。着るだけで血行を促進し、疲労回復を促してくれる！

＆RECOVERY「CW-X＆RECOVERY ウィメンズトップス＆ウィメンズタイツ（共に一般医療機器）」

ワコールが開発。ほどよい着圧感で吸汗速乾性◎

人気のスポーツウェアブランド『CW-X』から新発売。血行を促進する特殊繊維を使用している。心地よいフィット感を追求し、肌あたりや、すその締めつけ感を軽減。トップス \14,850 タイツ \15,950（ワコール TEL. 0120-307-056）

アテックスルルド「リカバリーウェア セット」

オーバーサイズシルエットでオシャレ着としてデイリー使いOK

特殊セラミックが練り込まれた独自繊維「ケアファイバー」を使用。遠赤外線の温熱効果により血行を促進し、着るだけで疲労を軽減し、筋肉のコリを和らげる。ゆとりのあるサイズ感も◎。ブラック、ライトグレーの2色展開。 \17,600（アテックス TEL. 0120-486-505）

ReD「ReD バイタルテック ソックス［クルー丈］」

天然鉱石を配合。足先を優しく温かく包み込む！

8つの天然鉱石を繊維に練り込むことで、体から放出された遠赤外線を吸収し、再び肌に放出。血行促進による保温効果およびリラックス効果が期待できる。肌あたりがよい薄手の生地で、全5色と豊富なカラバリから選べる。 各\1,980（MTG TEL. 0120-813-619）