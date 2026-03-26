「マクドナルド」は、3月20日（金）から、テレビアニメ『ドラえもん』とコラボレーションした「ハッピーセット」を、全国の店舗で展開中。今回は3月27日（金）より提供される第2弾のラインナップをおさらいしよう。【写真】“どこでもドア”で遊べるおもちゃも！新登場のアイテム3種■海底で活躍するドラえもんたちを想像今回発売されるのは、2月27日（金）より公開している『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界