ハッピーセット「ドラえもん」第2弾は明日から！ タケコプターをモチーフにしたおもちゃなど登場
「マクドナルド」は、3月20日（金）から、テレビアニメ『ドラえもん』とコラボレーションした「ハッピーセット」を、全国の店舗で展開中。今回は3月27日（金）より提供される第2弾のラインナップをおさらいしよう。
【写真】“どこでもドア”で遊べるおもちゃも！ 新登場のアイテム3種
■海底で活躍するドラえもんたちを想像
今回発売されるのは、2月27日（金）より公開している『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにしたおもちゃがそろうハッピーセット「ドラえもん」の第2弾。
3月27日（金）から登場するのは、水中に入れて手を離すと、タケコプターで遊んでいるように勢いよく浮き上がるおもちゃ「めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター」。水に浮く＆沈むといった違い（自然科学）を体験しながら、試して考える力を育めるという。
また、ドラえもんやのび太たちが描かれたディスクを水に浮かべ、ポイを使ってすくい、ひみつ道具“カメレオンぼうし”の上に乗せて遊ぶ「みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい」も展開。加えて、ドアを閉めてスイッチを切り替えると中のイラストが変わる「ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア」も提供される。
さらに、2026年「ほんのハッピーセット」第2弾として、絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」と、図鑑「小学館の図鑑NEO 危険生物」、マンガ「人体のサバイバル 特別編」の全3冊も展開中。図鑑とマンガは、スマートフォンでオリジナルミニゲームも遊べる。
なお、おもちゃはいずれも数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」とも呼びかけている。
【写真】“どこでもドア”で遊べるおもちゃも！ 新登場のアイテム3種
■海底で活躍するドラえもんたちを想像
今回発売されるのは、2月27日（金）より公開している『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにしたおもちゃがそろうハッピーセット「ドラえもん」の第2弾。
また、ドラえもんやのび太たちが描かれたディスクを水に浮かべ、ポイを使ってすくい、ひみつ道具“カメレオンぼうし”の上に乗せて遊ぶ「みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい」も展開。加えて、ドアを閉めてスイッチを切り替えると中のイラストが変わる「ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア」も提供される。
さらに、2026年「ほんのハッピーセット」第2弾として、絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」と、図鑑「小学館の図鑑NEO 危険生物」、マンガ「人体のサバイバル 特別編」の全3冊も展開中。図鑑とマンガは、スマートフォンでオリジナルミニゲームも遊べる。
なお、おもちゃはいずれも数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」とも呼びかけている。