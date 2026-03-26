なんとなく体に良さそうな「りんご酢」。実際どんなパワーがあるのか、解説します。不調改善には、続けやすいケアが味方に。今日から始められる、りんご酢習慣をぜひ。酸の刺激と腸活効果で体も心も軽くなるりんご酢とは、りんご果汁を発酵させてつくる果実酢のこと。なかでも、「アップルサイダービネガー」などのにごりタイプは、ろ過されていないため、りんご由来の成分が残りやすいとされている。「りんご酢の主成分である酢酸