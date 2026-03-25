春の訪れとともに楽しみたい、とっておきの桜スイーツが登場♡ピエール・エルメ・パリから、桜の魅力を独自に表現した「ジャルダンジャポネ」シリーズが限定販売されます。繊細な味わいと芸術的な美しさが融合した特別なフレーバーは、まるで日本の庭園を思わせる優雅なひとときに。毎年楽しみにしているファンも多い、春だけの贅沢な味覚をぜひ堪能してみてください♪ 桜を再構築した特別フ