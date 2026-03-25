マークスは2月12日、簡単におしゃれな手帳デコやメモが楽しめる「マステ(R) 水性ペンで書けるマスキングテープ」の新たな形状やデザインのバリエーション3タイプを発売しました。■書いて、貼って、デコがもっと自由に。独自の開発技術によって、テープ表面に筆記性を高める加工をほどこすことで、水性ペンはもちろん、フリクションや蛍光ペン、ゲルインクボールペンなどで文字を書き込める「マステ(R) 水性ペンで書けるマスキング