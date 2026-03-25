書いて、貼って、デコがもっと自由に！　「マステ(R) 水性ペンで書けるマスキングテープ」 に新アイテム＆デザインが追加

マークスは2月12日、簡単におしゃれな手帳デコやメモが楽しめる「マステ(R) 水性ペンで書けるマスキングテープ」の新たな形状やデザインのバリエーション3タイプを発売しました。

■書いて、貼って、デコがもっと自由に。

独自の開発技術によって、テープ表面に筆記性を高める加工をほどこすことで、水性ペンはもちろん、フリクションや蛍光ペン、ゲルインクボールペンなどで文字を書き込める「マステ(R) 水性ペンで書けるマスキングテープ」シリーズ。

今回新たに発売された「マステ(R) 水性ペンで書けるマスキングテープ」シリーズは、書いて・貼って・デコレーションまで楽しめる機能性を生かし、用途の幅をさらに広げた新ラインアップです。

ハーフカット入りでさまざまな形を楽しめる「シート・デコ」タイプ、文字を書き込みやすくメモや装飾に活躍する「フレーク」タイプ、好みの太さに切って使える「ミシン目入り・シート」タイプの3タイプに、新デザインや人気イラストレーター・mizutamaさんとのコラボレーション柄を加え、全24種類を展開。

手帳やノートのデコレーションはもちろん、ラベルや付せん、ちょっとしたメモ代わりなど幅広く使える、水性ペン対応のマスキングテープです。

■商品情報

1）水性ペンで書ける！ 便利で機能的な「マステ(R)」シリーズ

「マステ(R) 水性ペンで書けるマスキングテープ」は、水性ペンで直接書き込めるため、手帳やノートのデコレーションをはじめ、メモやラベルなど幅広い用途に使えるアイテム。文字を書いてもにじみにくく、インクがしっかり定着する加工を施しています。

ケーブルの識別やギフト用のメッセージ、キッチンの保存容器や収納ラベルなど、日常のさまざまなシーンで活躍。デザインを楽しみながら使える、実用性を備えたシリーズです。

2）好きな柄を選んで使える、新タイプが登場。ハーフカット入り「シート・デコ」



水性ペンで書けるマスキングテープに、ハーフカット入りの新形状「シート・デコ」タイプが加わりました。1シートの中に複数のデザインを組み合わせており、使いたい柄を選んですぐに使えるのが特長です。

シート状で持ち運びしやすく、気に入ったデザインを少しずつ使えるのもポイント。ノートや手帳のデコレーションはもちろん、見出しやポイント使いなど、ページづくりを気軽に楽しめる新アイテムです。

3）バリエーションがさらに充実！ 「フレーク」「シート」に新デザイン登場

「フレーク」タイプと「シート」タイプに、新たなデザインが加わりました。

文字を書き込みやすいフレークタイプは、メモやラベルとしても使いやすく、貼るだけでページの印象を変えられるのが魅力。今回は、人気イラストレーター・mizutamaさんによるコラボレーションデザインもフレークタイプにラインアップされています。

ミシン目入りで好みの太さに切って使えるシートタイプは、用途に合わせたアレンジが楽しめ、デザインのバリエーションが広がることで、手帳やノートのデコレーションから日常使いまで、より幅広いシーンで活躍します。

■商品概要

ブランド名：マステ(R)

商品・価格：

水性ペンで書けるマスキングテープ・フレーク 715円／6種

‐ 仕様：5柄 各6枚・合計30枚入

水性ペンで書けるマスキングテープ・フレーク・mizutama 770円／6種

‐ 仕様：5柄 各4枚・合計20枚入

水性ペンで書けるマスキングテープ・ミシン目入り・シート 880円／6種

‐ 仕様：3柄 各10枚入り 合計30枚入

水性ペンで書けるマスキングテープ・ミシン目入り・シート・デコ 770円／6種

‐ 仕様：20枚入

※「masté」および「マステ」は、マークスおよびリンレイテープの登録商品です。

マークス公式オンラインストア：https://www.online-marks.com/feature/20260212/

マークス直営店：https://marks.jp/shop/

（商品の取り扱いについては、各店舗に問い合わせてください）

（エボル）