「子ども会の役員が再び回ってきた話」【漫画】本編を読む自治会のなかにある子ども会。子供のためにあるとはいえ、親の負担は大きい。しかも、2度目の役員が回ってきて…!?自身に起きた大変だった子ども会についてを赤裸々に描く新庄アキラ( ＠shinjo_akira)さんの『子ども会の役員が再び回ってきた話』を紹介するとともに詳しく話を聞いた。■ 役員は一度やれば終わりじゃない？少子化で起きた「まさかの2周目」がくるなんて【漫