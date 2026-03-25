「子ども会役員なんて誰もやりたくない…」3時間の沈黙の末、あみだくじで会長に!? 想像以上だった役員戦記【作者に訊いた】
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自治会のなかにある子ども会。子供のためにあるとはいえ、親の負担は大きい。しかも、2度目の役員が回ってきて…!?自身に起きた大変だった子ども会についてを赤裸々に描く新庄アキラ( ＠shinjo_akira)さんの『子ども会の役員が再び回ってきた話』を紹介するとともに詳しく話を聞いた。
■ 役員は一度やれば終わりじゃない？少子化で起きた「まさかの2周目」がくるなんて
次年度の役員決めの日。6年生の親5人のうち4人が経験者で、「次は三浦さんが会長だろう」という空気が漂っていた。だが当人はあっさり辞退。「PTA役員をやるので、できません」の一言に、4名は絶句。誰も名乗り出ず、沈黙のまま気づけば3時間が経っていた。最終的にあみだくじで決着し、破天荒な松子さんが会長に決まる。こうして、新庄さんら新役員の1年が始まった。
当初は「無難にやり過ごしたい」と考えていた新庄さんだったが、松子会長は真逆。「子ども会を盛り上げていく！」と月に1回の企画を打ち出し、負担は一気に膨れ上がるのだった…。
新庄さんはこの体験をもとに、「少子化や人間関係、『抜けたいけど抜けられない』葛藤など、大変だったことをあえて笑いに変えて描くことにこだわった」と語る。松子さんは実在モデルをもとにデフォルメしたキャラクターで、「振り回すけれど、どこか憎めない存在になるよう工夫した」という。実際の運営は一筋縄ではいかず、「意見がまとまらず決まるまでが本当に大変」と振り返る一方、「普段は関わることのない地域の方と積極的に話す機会が持てたのは、本当によかった」と明かした。
子ども会については「いらない派」としつつも、地域とのつながりには価値を見出す新庄さん。変わらない運営や母親への負担の重さを指摘しながら、「もっと気軽な形に変えられたらアリかもしれない」と現実的な視点をにじませる。あなたなら、この1年をどう乗り切るだろうか。本作、「子ども会の役員が再び回ってきた話」をぜひ覗いてみてほしい。
画像提供：新庄アキラ(＠shinjo_akira)
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