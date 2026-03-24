ヘアカラーを変えたのに、どこか重たく見えることはありませんか？特に白髪が気になり始めると、しっかり隠すことを優先しがち。ですが、その白髪を“塗りつぶす発想”が重さの原因になることもあります。2026年春は、白髪を隠すのではなく“なじませて活かす”方向へシフトしましょう。色の選び方と入れ方を少し変えるだけで、髪全体の印象は軽やかに整います。2026春は「透けるような色設計」がトレンド今季は、単色でしっかり染