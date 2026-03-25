外側からだけでなく、体の内側からも美容と健康にアプローチすることが、悩みや不調改善の近道！毎日飲むだけと簡単に美味しくケアできるので、自分の悩みをサポートしてくれるモノをチョイスしよう。Teaflex左・「スリープナイト ピーチルイボスティー」、右・「スリムクレンズ グリーンティー」ドリンク睡眠＆肌の弾力維持と、内臓脂肪＆お通じ改善に悩みに合わせて選べる2種類。「スリープナイト ピーチルイボスティー」はGAB