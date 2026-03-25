簡単に美味しくケアできる！ “なんとなく不調”を整えるドリンク＆サプリ

外側からだけでなく、体の内側からも美容と健康にアプローチすることが、悩みや不調改善の近道！毎日飲むだけと簡単に美味しくケアできるので、自分の悩みをサポートしてくれるモノをチョイスしよう。

Teaflex 左・「スリープナイト ピーチルイボスティー」、右・「スリムクレンズ グリーンティー」

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睡眠＆肌の弾力維持と、内臓脂肪＆お通じ改善に

悩みに合わせて選べる2種類。「スリープナイト ピーチルイボスティー」はGABAを配合し、睡眠時間が短い現代人の睡眠の質を向上し、肌の弾力維持を助ける働きが。「スリムクレンズ グリーンティー」はBMIが高めの方の内臓脂肪の減少を助け、ダイエットをサポート。機能性表示食品。30日分 各\4,104（Endeavour TEL. 0120-664-147）

キリン「キリン おいしい免疫ケア セラミドプラス」

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免疫ケアと肌ケアを両立できる新商品

人気の「おいしい免疫ケア」シリーズで初めて肌領域に関する機能をプラス。キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」と肌のバリア機能（保湿力）を高める「米由来グルコシルセラミド」を配合。機能性表示食品。100ml \182＊編集部調べ（キリン TEL. 0120-770-502）

マルコメ「プラス糀 糀甘酒LL 糖質30％オフ」

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水分や栄養補給に最適なすっきりとした甘酒

従来品の「糀甘酒LL 糀リッチ粒」と比べて、糖質30％オフ。通常の糀甘酒に用いるオリゼ菌に加えて、クエン酸を生成するカワチ菌を活かし、すっきりした甘みと酸味ながら満足感のある飲みごたえに。165ml \204＊編集部調べ（マルコメ TEL. 0120-85-5420）

Lypo-C「Lypo-C Vitamin C＋Cera」

サプリ

攻めと守りのWケアで、美容のコンディションを整える！

美容成分として注目されるバリアをサポートするセラミド、体を守るビタミンC、内側から支えるナイアシンアミドを一包に。美しさの土台にアプローチするインナーケアで、攻めと守りが一度に実感できる。7包 \3,700 28包 \13,460（Lypo-C TEL. 0120-663-337）

FOODOLOGY（フードオロジー）「コレオロジー快調ゼリー」

サプリ

美容成分とダイエットのサポート成分を複数配合

韓国発インナービューティブランドの美容成分入りダイエットゼリー。ヒアルロン酸、コラーゲンのほか、摂取した炭水化物にアプローチする成分などを含有。チアシード入りのぷるぷる食感がクセに。10本入り \2,680（韓国高麗人蔘社）

IN MIST 左・「Vitamin Maintenance」、右・「Clear White Lemon」

サプリ

ミスト型サプリメント。1秒でできる美容習慣！

栄養成分を液体サプリメントに凝縮し、ダイレクトに体に吸収できる液体ミスト形状を採用。2種類あり、右はワンプッシュに1日分のピュアビタミンCとビタミンB群、左は7種のビタミンを配合。50ml 各\1,980（IN MIST）

キリン「キリン オルニチンPRO 疲労感＆気持ちケア＋睡眠の質」

サプリ

体だけでなく、心までトータルでケア！

1日の摂取目安（6粒）に、L-オルニチン1600mgを配合。一時的な翌朝の疲労感軽減と、穏やかな気持ちをサポートする機能が認められている。また睡眠の質の向上もサポート。機能性表示食品。15日分 \3,499＊編集部調べ（キリン）